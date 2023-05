Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

FF Nordkirchen: Zimmerbrand

Nordkirchen (ots)

Am Samstag (13.05.) gegen 12:06 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen zu einem Gebäudebrand im Baugebiet Plasch alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus verlassen.

Unmittelbar wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Dazu ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor, um das in Vollbrand befindliche Zimmer zu löschen. Ein weiterer Trupp unterstützte die Löschmaßnahmen von außen. Parallel wurde ein Hochleistungslüfter vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Nach kurzer Zeit zeigten die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen Erfolg und das Feuer war unter Kontrolle. Weitere Atemschutztrupps gingen in das Gebäude vor um angrenzende Zimmer zu kontrollieren und vom Spitzboden aus in Zusammenarbeit mit der Drehleiter die Dachhaut zu öffnen. Nachdem die Einrichtungsgegenstände des Brandraumes ins Freie befördert und abgelöscht wurden, folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Um Glutnester aufzuspüren, wurden sowohl von innen als auch vom Korb der Drehleiter aus Wärmebildkameras eingesetzt.

Gegen 15:30 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Die Aufräumarbeiten an den Gerätehäusern dauerten weitere zwei Stunden.

Die Feuerwehr Nordkirchen war mit den Löschzügen Nordkirchen, Südkirchen und Capelle vor Ort. Die Feuerwehr Lüdinghausen unterstützte mit der Drehleiter.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Fünf Atemschutztrupps wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt, weitere standen in Bereitstellung.

Zur Schadenhöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

