LPD-EF: Polizeieinsatz in Schmölln

Schmölln (ots)

Am gestrigen Abend (03.12.2022), nach 22:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen polizeilicher Aufklärungsmaßnahmen im Bereich eines Objektes in der Altenburger Straße in Schmölln eine Vielzahl von Fahrzeugen überregionaler Herkunft fest.

Aus dem Objekt selbst drang lautstarke Musik, welche inhaltlich rechtsradikales Gedankengut enthielt. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine nicht angemeldete Konzertveranstaltung handelte. Nach Hinzuziehung von weiteren Thüringer Polizeikräften erfolgte gegen 23:40 Uhr die Auflösung der Veranstaltung. In diesem Zusammenhang wurden bei ca. 70 Personen die Identität festgestellt. Des Weiteren leistete ein Veranstaltungsteilnehmer (m, d, 33) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Alle vor Ort befindlichen Veranstaltungsteilnehmer erhielten einen Platzverweis.

