LPD-EF: Versammlungslagen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda

Erfurt (ots) - Insgesamt registrierte die Polizei am Montag 63 Versammlungen in Thüringer Städten und Gemeinden mit ca. 11.000 Teilnehmern. Die Versammlungen wurden überwiegend nicht angemeldet. Die Polizei fertigte nach derzeitigem Stand 20 Ordnungswidrigkeiten- und 13 Strafanzeigen. Die zahlenmäßig größten Versammlungen fanden in Gera mit 1.000 Teilnehmern, Saalfeld mit 775 Teilnehmern, Altenburg mit 730 ...

