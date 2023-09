Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer schlägt Radfahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Straße Hakenort trat ein Radfahrer am Montag, 25.09.2023, gegen einen VW, der nach seiner Meinung zu dicht an ihm vorbei gefahren war. Bei einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung verletzte der VW-Fahrer den Radfahrer im Gesicht.

Nach der Aussage des 45-jährigen Bielefelders war er gegen 00:00 Uhr mit einer Begleiterin als Radfahrer am Hakenort in Richtung der Bleichstraße unterwegs. Dabei soll ihn der Außenspiegel des VW Polo am Arm berührt haben.

Wegen der Berührung wich der 45-Jährige in Richtung des Gehwegs aus und trat gegen die Beifahrertür. Als der 33-jährige Bielefelder Autofahrer anhielt und ausstieg, entwickelte sich ein kurzes Streitgespräch. Unvermittelt teilte er zwei Faustschläge gegen den Radfahrer aus und setzte zunächst seine Fahrt fort.

Als Streifenbeamte am Hakenort erschienen, war der Autofahrer zurückgekehrt. Er gab an, sehr nah an dem Radfahrer vorbei gefahren zu sein, ihn aber nicht berührt zu haben. Die anwesende Radfahrerin bestätigte die Aussage des 45-jährigen Radfahrers.

