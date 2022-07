Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger erfolgreich - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Lage-

Eine Frau aus Lage übergab am Freitagnachmittag, 08.07.2022, nach einem Anruf mit Geldforderungen, in der Vogteistraße in Bielefeld einen hohen Geldbetrag an eine Betrügerin. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach Zeugen.

Am Freitagmorgen erhielt eine Frau aus Lage einen Anruf. Am Telefon: eine weinende Frauenstimme, die sich als ihre Tochter ausgab. Anschließend wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizisten übergeben. Dieser schilderte dem Opfer, dass sich ihre Tochter nach einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei, in Haft befände. Er wies die Lagenserin an, einen hohen Eurobetrag als Kaution zu übergeben und niemandem davon zu berichten.

Für die Geldübergabe fuhr das Opfer mit einem Audi Q5 mit Lipper Kennzeichen nach Bielefeld in die Vogteistraße, auf den dortigen Parkplatz des Friedhofs. Bei der Ankunft der Frau stand eine wartende Frau an der Vogteistraße in Höhe der Hausnummer 20 auf dem Gehweg und überquerte dann die Straße. Die Frau aus Lage übergab das Geld zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz an diese ihr unbekannte Frau, die angeblich für eine Kanzlei arbeiten sollte.

Eine Quittung über die Geldübergabe sollte sich das Opfer anschließend bei der Staatsanwaltschaft in Detmold abholen. Hier erst bemerkte die Frau aus Lage, dass sie Opfer eines Betruges geworden war.

Bei der Erstattung der Strafanzeige beschrieb sie die Geldabholerin als ausländisch aussehend, ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, circa 150 cm bis 160 cm klein, mit schwarzen Haaren zum Zopf gebunden, dunklen Augen, dunkler Hautfarbe, dick und auffällig großer Oberweite. Sie trug kleine silberne Ohrringe und war mit einem schwarzem Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Sie sprach akzentfrei Deutsch.

Bei der Geldübergabe befand sich ein silbernes Fahrzeug mit Lipper Kennzeichen im Bereich des Friedhofs an der Vogteistraße.

Die Polizei Bielefeld sucht den Fahrer beziehungsweise die Insassen dieses Fahrzeugs sowie weitere Personen und Zeugen, die in der Vogteistraße am Freitag zwischen 16:30 und 17:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell