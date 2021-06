Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nutzt offene Balkontür

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Hillegossen -

Ein Unbekannter gelangte in den frühen Stunden des Donnerstags, 17.06.2021, an der Detmolder Straße über eine offen stehende Balkontür in eine Wohnung und machte Beute.

Ein Bielefelder meldete gegen 03:40 Uhr der Polizei über Notruf, dass er in seiner Wohnung nahe der Oelkerstraße auf einen Einbrecher gestoßen war. Offensichtlich erreichte der Mann über die geöffnete Balkontür die Wohnung und durchsuchte sie nach Diebesgut. Als der Wohnungsinhaber den Unbekannten überraschte, wurde er zur Seite gedrängt. Dem Täter gelang mit Notebook, Headset, Smartphone und Portemonnaie des Bielefelders die Flucht.

Der Täter soll circa 20 bis 30 Jahre alt und 170 cm bis 185 cm groß sein. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare, Vollbart, war mit einer schwarzen/ grauen Shorts und einem grauen T-Shirt bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei rät, trotz hoher Temperaturen, auch während der Nachtruhe Balkontüren geschlossen zu halten. Unterschätzen Sie nicht die Energie und Kletterkünste der Einbrecher!

