POL-BI: Radfahrerin verhakt sich in Rucksack und stürzt

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Dienstag, 15.06.2021, ereignete sich ein Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin. Die 60-jährige Radfahrerin stürzte und verletzte sich.

Gegen 12:45 Uhr befuhr eine Bielefelderin mit ihrem Pedelec den Radweg des kombinierten Geh- und Radweges der Brackweder Straße, in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der Straße An der Rosenhöhe traf sie auf drei Fußgänger, die in Richtung stadtauswärts, gingen. Ein Fußgänger, ein 22-jähriger Mann aus Schlangen, ging dabei teilweise auf dem Radweg, während die beiden weiteren Fußgänger den Gehweg nutzten.

Als der 22-jährige Mann die entgegenkommende Radfahrerin bemerkte, versuchte er ihr auszuweichen, indem er sich wegdrehte. Dabei drehte er jedoch seinen Rucksack in Richtung der Radfahrerin, welche sich mit ihrem Lenker im Tragegurt des Rucksacks verhakte und infolgedessen stürzte.

Die 60-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Am Fahrrad und am Rucksack entstand leichter Sachschaden.

