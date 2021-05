Polizei Bielefeld

POL-BI: Katalysator-Diebstahl: Verdächtige in Nachbarstraße

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19.05.2021, wurde der Katalysator eines Pkw in der Lavendelstraße entwendet. Unweit des Tatortes beobachtete ein Bielefelder zwei verdächtige Personen.

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 18.05.2021, 19:00 Uhr, und dem 19.05.2021, 06:15 Uhr, den Katalysator eines VW Polo 3. Eine 28-jährige Bielefelderin hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Lavendelstraße geparkt.

In der Fliederstraße, einer Nachbarstraße der Lavendelstraße, erwachte ein 24-jähriger Anwohner gegen 04:40 Uhr durch den ausgelösten Alarm seines Pkw. Als er aus dem Fenster blickte, sah er zwei Personen, die sich in der Nähe seines Fahrzeugs befanden und zügig in einem dunklen Kombi flohen.

Ein Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und der verdächtigen Beobachtung ist nicht auszuschließen.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell