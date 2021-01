Polizei Bielefeld

POL-BI: 3.Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Bislang unbekannter Toter identifiziert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld - Detmold- Blomberg -

Auf der Grundlage eines Hinweises einer auswärtigen Polizeibehörde konnte der bisher unbekannte Tote, der am 13.12.2020 in Blomberg (Ortsteil Eschenbruch) unweit der Kreisstraße 61 aufgefunden worden war, zwischenzeitlich identifiziert werden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich mitgeteilt werden, dass es sich um einen 42-jährigen Mann handelt, der im Ausland ansässig war.

Im Zuge der sich an die Identitätsfeststellung anknüpfenden Ermittlungen ergaben sich Bezüge des Opfers nach Niedersachsen, wo am 19.01.2021 Durchsuchungen an mehreren Objekten in Hameln sowie in der Nähe von Hannover durchgeführt wurden.

Die Ermittlungsbehörden bitten nun die Bevölkerung erneut um Mithilfe und fragen, wer Angaben zum Aufenthaltsort des Opfers vor dem 13.12.2020 machen kann und es gegeben falls gesehen hat. Ein entsprechender Aufruf mit Foto ist beigefügt.

Da die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Detmold und der beim Polizeipräsidium Bielefeld angesiedelten Mordkommission zu dem noch nicht bekannten Täter andauern, ist es nicht möglich, weitere Angaben zu deren Umfang und Verlauf sowie zu etwaigen Hintergründen zu machen. Bislang gibt es keinen dringenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11, MK Turm, unter 0521-545-0 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell