Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach vermisster, hilfloser Person

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld-Bethel

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Person aus Bethel. Der 59-jährige, anfallskranke Mann wurde zuletzt am gestrigen Abend, Mo., 13.07.2020, gegen 23:30 Uhr an seinem Wohnort, einer Einrichtung für betreutes Wohnen am Ebenezer Weg in Bielefeld-Bethel, gesehen. Es besteht die Gefahr, dass er sich bei einem Sturz nicht selbst helfen kann.

Alle Suchmaßnahmen in Bethel verliefen bislang erfolglos.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 180 cm groß - sehr schlanke, hagere Gestalt - trägt einen hellblauen Schutzhelm - bekleidet mit einem langärmligen, blau-weiß kariertem Hemd - bekleidet mit einer kurzen, beige-farbenen Schlafanzughose

Der Vermisste geht an einem Rollator, ist aber durchaus mobil und könnte sich im gesamten Stadtgebiet aufhalten.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Bielefeld unter 0521-545-0.

