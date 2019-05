Polizei Bielefeld

POL-BI: Anhänger mit Werkzeug entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Wochenende vom 10.05.2019 bis 13.05.2019, stahlen Unbekannte einen Pkw-Anhänger von einem Firmengelände an der Industriestraße.

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umzäunten Firmengeländer an der Industriestraße, an der Kreuzung zur Boschstraße. Sie entwendeten einen grauen Pkw-Anhänger mit roter Aufschrift. Ein Mitarbeiter hatte den mit Werkzeug beladenen Anhänger am Freitag gegen 18:00 Uhr im hinteren Bereich des Geländes, hinter einer Werkhalle abgestellt. Zum Arbeitsbeginn am Montagmorgen, war er nicht mehr an seinem Platz.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell