Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischen Diebe auf einem Dach

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte überführten am Dienstag, den 16.04.2019, eine Gruppe Teenager auf dem Dach einer Gaststätte am Kesselbrink.

Mit Spirituosen und einem Eiscrusher hatte sich die Gruppe auf dem Dach des Restaurants gegenüber der Willhelmstraße eingerichtet. Streifenpolizisten bemerkten gegen 04:00 Uhr in der Nacht ungewöhnliche Geräusche und vergewisserten sich, ob an dem Gebäude alles in Ordnung sei. Dazu stiegen sie auch auf das Dach der Gaststätte. Dort angekommen trafen sie zunächst auf einen 19-jährigen Dortmunder. Dieser behauptete, allein zu sein und nur etwas Ruhe zu suchen. Dennoch fanden die Beamten auf dem Dach weitere Jugendliche - einen 17-jährigen Bielefelder, einen 15-jährigen Steinhagener sowie eine 16-Jährige aus Schwerte. Des Weiteren hatten sie sich an dem Dach des Restaurants zu schaffen gemacht, um in das Gebäudeinneren zu gelangen. Scheinbar hatten die Beamten die Gruppe von diesem Vorhaben abgehalten. Sie nahmen das Quartett zur Feststellung der Personalien und zur Anzeigenerstattung mit zur Polizeiwache. Gegen die Teenager wird Anzeige wegen Diebstahls gestellt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell