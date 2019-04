Polizei Bielefeld

POL-BI: Zusammenstoß zwischen Stadtbahn und Pkw

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Auf der Oldentruper Straße ereignete sich am 16.04.2019, gegen 10:00 Uhr, ein Unfall mit einer Straßenbahn und einem Pkw.

Eine 26-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Oldentruper Straße stadteinwärts. Etwa auf der Höhe des Hartlager Wegs wechselte die Bielefelderin von der rechten auf die linke Fahrspur, um links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Eine 31-jährige Fahrerin befuhr mit der Straßenbahn zu diesem Zeitpunkt die linke Fahrbahn und fuhr unmittelbar nach dem Fahrbahnwechsel der Opelfahrerin auf das Fahrzeug auf. Weder Fahrerinnen noch Fahrgäste verletzten sich bei dem Unfall. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro am Pkw und 6000 Euro an der Straßenbahn.

