POL-BI: Farbe an der Kleidung verrät Graffiti-Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Donnerstag, den 28.03.2019, erwischten Polizisten zwei Graffiti-Sprayer an der Nahariyastraße.

Gegen 02:15 Uhr fielen Polizisten an der Nahariyastraße zwei verdächtige Männer auf. Die Männer kletterten durch den Bauzaun aus dem Bereich der Gleisanlagen des Bahnhofs. Als sie auf zwei am Zaun angelehnte Fahrräder stiegen und in Richtung Herforder Straße davon fuhren, hielten die Polizisten sie an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Farbanhaftungen an der Kleidung des 18-jährigen Lippers und des 19-jährigen Bielefelders. In den Rucksäcken fanden sie Sprayutensilien. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den Bahnhofsbereich und stellten an einer Bahn frische "Tags" fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

