Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt missachtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, den 29.03.2019, sperrte die Polizei zeitweise die Stieghorster Straße. Eine Person erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Um 07:50 Uhr befuhr eine 72-jährige Bielefelderin mit ihrer A-Klasse die Straße Elpke. An der Einmündung Stieghorster Straße beabsichtigte sie nach links in diese einzubiegen. Als sie abbog, missachtete sie die Vorfahrt eines 22-jährigen Peugeot-Fahrers aus Bielefeld, der die Stieghorster Straße in Richtung Detmolder Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den die A-Klasse sich drehte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Peugeot-Fahrer in ein Krankenhaus.

Abschleppwagen schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

