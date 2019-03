Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Geldautomatensprengung flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sieker-

Am Donnerstag, den 21.03.2019, sprengten Täter einen Geldautomaten in einem Haus an der Detmolder Straße, Otto-Brenner-Straße. Den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:55 Uhr meldeten Anwohner der Detmolder Straße bei der Polizei telefonisch eine Geldautomatensprengung. Den Täter gelang mit einem PKW die Flucht.

Kriminalbeamte übernahmen die Ermittlungen am Tatort.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0521-545-0 zu melden.

