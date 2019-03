Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall im Park

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht zwei Räuber, die einen Bielefelder am Abend des 19.03.2019 in einem Park am Niederwall überfielen.

Am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr ging der 40-jährige Bielefelder durch die Parkanlage zwischen Niederwall und Siekerwall. Polizeibeamten gegenüber schilderte das Opfer, dass ein unbekannter Mann plötzlich aus einem Busch trat und ihn mit einem ausziehbaren Schlagstock attackierte. Der Bielefelder verletzte sich bei der Abwehr des Schlages leicht an der Hand. Der Unbekannte zerrte daraufhin am Rucksack des Mannes, doch dieser konnte sich befreien. Als er in Richtung Niederwall flüchtete, kam ein zweiter unbekannter Mann hinter einem Häuschen in der Parkanlage hervor und versuchte ebenfalls den Rucksack zu entreißen. Der Bielefelder konnte sich abermals losreißen und flüchtete in ein nahegelegenes Restaurant. Die beiden Männer folgten ihm bis zum Restaurant und liefen dann in unbekannte Richtung davon. Die beiden Täter beschreibt der 40-Jährige wie folgt: Der erste Mann ist etwa 1,90 Meter groß, trug einen grauen Windbreaker mit orangenen Applikationen an Kapuze und Schultern sowie eine hellblaue Jeans. Der zweite Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schmal. Er trug eine enge, schwarze Sportjacke und eine helle Hose.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

