Polizei Bielefeld

POL-BI: Autodiebe haben es auf Kleintransporter abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt und Senne - In der Nacht auf Dienstag, den 19.03.2019, stahlen Unbekannte einen Mercedes Sprinter im Keilerweg, im Adlerweg blieb es bei dem Versuch, einen Bulli zu stehlen.

Der 32-jähirge Nutzer des Kleintransporters hatte das Fahrzeug in der Nacht auf den 19.03.2019, gegen 01:15 Uhr, in seiner Hofeinfahrt am Keilerweg zuletzt gesehen. Gegen 11:30 Uhr stellte er fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr an seinem Platz befand. Eine Suche nach dem Sprinter blieb erfolglos.

In derselben Nacht, zwischen 18:30 Uhr und 07:30 Uhr, versuchten Unbekannte, einen weiteren Daimler im Adlerweg zu stehlen. An dem schwarzen Bulli hatten die Diebe eine Seitenscheibe eingeschlagen. Weitere Spuren im Fahrzeuginneren deuten darauf hin, dass sie beabsichtigen, das Fahrzeug zu stehlen. Warum es nicht dazu kam, ist unklar.

Hinweise zu dem gestohlenen Kleintransporter und den Fahrzeugdieben nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

