POL-BI: Ergebnis des Verkehrsaktionstages 2019 der Polizei Bielefeld

st/Bielefeld - Gestern, 07.03.2019, fand der erste Verkehrsaktionstag 2019 in Bielefeld statt. Die Polizei war an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet aktiv und hatte insbesondere die Themen Rotlicht, Vorfahrt, Vorrang und richtiges Abbiegen im Blick. An den verschiedenen Kontrollstellen wurden insgesamt 65 Maßnahmen getroffen, angefangen von Verwarngeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen bis hin zu Strafanzeigen und Mängelberichten. Neben den festgestellten Verstößen trafen die Beamtinnen und Beamten erfreulicherweise nur wenige Fahrräder mit technischen Mängeln an. Viele Radfahrer waren darüber hinaus bei einsetzender Dunkelheit mit funktionierendem Licht unterwegs.

Auch die Polizistinnen und Polizisten an unserem Info-Stand im Bereich der Mühlenstraße, Ecke Ravensberger Straße ziehen eine positive Bilanz. Trotz des wechselhaften Wetters waren viele Radfahrende in dem Grünzug unterwegs und zu einem kurzen Gespräch bereit. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit Fahrradhelmen und verkehrssicheren Fahrrädern, sowie Erwachsenen, die vielfach eine Warnweste oder reflektierende Accessoires trugen, fielen den Beamten positiv auf.

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde auch die Geschwindigkeit im Stadtgebiet überwacht. Hier wurden am Ende des Tages 247 Verwarnungsgelder und 15 Ordnungswidrigkeiten dokumentiert.

Die Polizei Bielefeld wird im Laufe des Jahres weitere Aktionstage folgen lassen, um bewusst zu machen, wie wichtig die Einhaltung der Verkehrsregeln und die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer ist, um Unfälle zu vermeiden.

