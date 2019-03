Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Pkw fährt Fußgängerin an und flüchtet

Bielefeld (ots)

st/ Bielefeld-Mitte - Am Donnerstagmorgen, 07.03.2019, fuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw mit GT-Kennzeichen in der Markgrafenstraße gegen eine Fußgängerin und verletzte diese dabei. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte er sich von der Unfallstelle.

Gegen 09:20 Uhr war eine 25-jährige Bielefelderin zu Fuß auf dem rechten Gehweg der Markgrafenstraße in Richtung Werner-Bock-Straße unterwegs. In Höhe einer dortigen Tiefgarage bog ein entgegen kommender schwarzer Pkw nach links in die zugehörige Zufahrt ein. Beim Queren des Gehwegs stieß die linke vordere Seite des Pkw gegen das linke Bein der jungen Fußgängerin, so dass diese rückwärts gestoßen wurde. Der Fahrer des Pkw setzte zurück und entfernte sich in seinem Fahrzeug in Richtung Paulusplatz. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Gütersloher Kennzeichen handeln. Der Fahrer trug ein Cappy und es war laute Musik aus dem Innenraum zu hören. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.

