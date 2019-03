Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher begehen zwei Einbrüche in einer Nacht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, den 06.03.2019, brachen Unbekannte zunächst in eine Werkshalle an der Jöllenbecker Straße ein. Anschließend erbeuteten sie mithilfe des gestohlenen Werkzeugs Bargeld in einem Firmengebäude an der Borsigstraße.

Zwischen 23:00 Uhr, 05.03.2019, und 06:30 Uhr, 06.03.2019, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Werkshalle an der Jöllenbecker Straße, nahe der Kreuzung zur Babenhauser Straße. Dort stahlen sie unter anderem einen Winkelschleifer und verließen das Gebäude in unbekannte Richtung.

Anschließend suchten die Unbekannten ein Firmengelände an der Borsigstraße, in der Nähe der Walther-Rathenau-Straße, auf. Über ein Fenster gelangten sie in das Bürogebäude. Dort rissen sie einen 1,20 Meter hohen Strahltresor aus seiner Verankerung und flexten ihn mithilfe des mitgebrachten Winkelschleifers auf. Sie entwendeten Bargeld aus dem Tresor und flüchteten über ein zur Borsigstraße ausgerichtetes Fenster.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

