Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Verletzten auf BAB 2 sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen

Bielefeld (ots)

DV/BAB 2 -Kreuz Bielefeld- Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:33 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund, unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Bielefeld, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin aus Bielefeld verletzt wurde. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr in Richtung Dortmund. Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault Megan erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf einen vor ihm stehenden Opel Zafira einer 34-jährigen Bielefelderin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Zafira auf einen vor ihr stehenden Lkw geschoben. Bei dem Unfall wurde die 34-jährige Fahrerin des Opel Zafira verletzt und wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zeitweise entstand ein Rückstau von ca. 10 km Länge. Der Sachschaden wird auf 15 000,- Euro geschätzt

