Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei zieht rücksichtslosen BMW-Fahrer auf A2 aus dem Verkehr

Bielefeld (ots)

st/Bielefeld/BAB2 - Nachdem ein 33-jähriger Braunschweiger durch seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war, stellten Polizeibeamte dessen Führerschein und Pkw sicher.

Am 02.03.2019, gegen 13:50 Uhr, meldeten Zeugen der Leitstelle der Polizei Bielefeld über Notruf einen blauen 5er-BMW, der auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover fuhr. Der BMW war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und fuhr mit permanenter Lichthupe und Blinker links sehr dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf, um diese zum Wechsel der Fahrspur zu bewegen. Mehrere Fahrzeuge überholte er rechts. In einem Fall wechselte er nach einem Überholmanöver unmittelbar wieder den Fahrstreifen und bremste so stark ab, dass die Warnblinkanlage des BMW aufleuchtete und das Heck des Fahrzeugs ins Schlingern geriet. Der nachfolgende Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern und hatte Mühe, seinen Pkw unter Kontrolle zu halten. Unmittelbar nach diesem Manöver beschleunigte der BMW-Fahrer wieder stark.

Die verständigten Polizisten nahmen ab der Anschlussstelle Gütersloh die Verfolgung des BMW auf. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des BMW konnte dieser erst nach etwa 16 Kilometern aufgenommen und im weiteren Verlauf auf dem Parkplatz "Lipperland-Süd" angehalten und kontrolliert werden.

Der Fahrer des BMW, der bereits mehrfach unter anderem wegen verschiedener Verkehrsdelikte aufgefallen ist, stritt jegliches Fehlverhalten ab. Nach Rücksprache mit einem Richter ordnete dieser die Sicherstellung des Führerscheins, sowie des Pkw an. Da der Braunschweiger in der Vergangenheit auch wegen Einbruchs- und Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, wurde darüber hinaus die Durchsuchung des Fahrers, seines Beifahrers, sowie des Pkw angeordnet. Dabei fanden die Beamten in einem Versteck im Kofferraum des Pkw eine Schachtel mit mehreren leeren Kokain-Konsum-Röhrchen und einen Multi-Drogentest.

Alkohol- und Drogentests bei dem Fahrer schlugen nicht an. Im Anschluss an die intensive Kontrolle durfte der Fahrer des BMW die Örtlichkeit, ohne den Pkw und seinen Führerschein, verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell