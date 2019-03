POL-BI: Diebesbande entwendet Handtasche aus Hotelbar

Polizei Bielefeld

Si / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, den 01.03.2019, stahlen drei Unbekannte die Handtasche eines Gastes eines Hotels an der Straße Am Bahnhof. Die 54-jährige Frau aus den Niederlanden saß zur Mittagszeit an einem Gästetisch des Restaurants. Die drei Unbekannten hielten sich im Barbereich auf. Als die Servicekraft sie fragte, ob sie etwas trinken möchten, verneinten sie die Frage. Anschließend stahlen die Männer die Handtasche der 54-Jährigen und verließen augenblicklich das Hotel. Sie flüchteten mit dem Diebesgut in Richtung U-Bahneingang Herbert-Hinnendahl-Straße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Sie sind etwa 1,67 Meter groß, 30-35 Jahre alt und trugen dunkle Haare. Sie waren mit schwarzen Lederjacken und Jeanshosen bekleidet. Sie sprachen mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweise zum Trio nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

