POL-BI: Frau von hochwehender LKW Plane getroffen

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Schildesche - Am Montag, den 05.03.2019, verursachte das Tiefdruckgebiet "Bennet" teilweise starke Böen, die vor allem Äste auf die Fahrbahn wehten und Verkehrsschilder umwarfen. An der Engerschen Straße ist eine Frau von einer hochwehenden LKW Plane am Kopf getroffen worden.

Ein 41-jähriger Dortmunder entlud gegen 08:45 Uhr seinen LKW an der Engerschen Straße. Eine starke Windböe ergriff ein Ende der seitlich gelösten LKW Plane und schlug dieses hoch. Die Plane traf eine Passantin am Kopf und verletzte sie leicht.

Ein umgestürzter Baum sorgte auf der Ummelner Straße für Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei Bielefeld über die Gefahrenstelle informiert. Vor Ort sicherten Polizeibeamte die Gefahrenstelle ab und sperrten die Straße. Die Aufräumarbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch, so dass gegen 16:30 Uhr die Sperrung wieder aufgehoben werden konnte. Insgesamt war die Polizei Bielefeld in rund 40 Einsätzen unterwegs, um Gefahrenstellen, ausgelöst durch Windböen, zu sichern.

