Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: PKW entfernt sich nach Unfall mit Fußgänger

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Jöllenbeck - Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger am Mittwoch, 27.02.2019, gegen 18:35 Uhr, an der Jöllenbecker Straße angefahren wurde. Ein 60-jähriger Bielefelder, der als Fußgänger in Höhe der Sparkasse die Jöllenbecker Straße überquerte, wurde dabei mittig auf der Fahrbahn von einer weißen Limousine erfasst, die vom Sparkassenparkplatz in Richtung stadteinwärts abbog. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug aufgeladen und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer des PKW verzögerte nach Zeugenangaben seine Fahrt kurz im Bereich einer nahegelegenen Tankstelle, setzte dann aber seine Fahrt ohne sich um den Verletzten zu kümmern fort. Der Fußgänger wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht Die Polizei sucht den flüchtigen PKW Fahrer und Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

