Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - Anwohner wurden am Sonntag, 17.02.2019, zur Nachtzeit durch eine Detonation aufgeschreckt und informierten die Polizei.

Gegen 00:40 Uhr haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten am Hägerweg, gegenüber der Einmündung Am Knick, gewaltsam zu öffnen. Obwohl der Automat bei dem Sprengversuch verbeult wurde, hielt er dem Angriff stand. Die Täter konnten weder Bargeld noch Zigarettenschachteln erbeuten. Sie entkamen in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell