Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter entwenden Oldtimer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

In der Nacht von Freitag, den 15.02.2019, auf Samstag, den 16.02.2019, stahlen Täter von einem Parkplatz an der Straße Am Stadtholz einen Oldtimer.

Am Freitagabend parkte der Eigentümer seinen weißen Mercedes 280 SL mit schwarzem Hardtop auf einem Parkplatz einer Firma. Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr bemerkte er den Diebstahl des Cabrios. An dem Mercedes befanden sich Bielefelder Oldtimerkennzeichen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell