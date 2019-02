Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person BAB A2 im Bereich Gütersloh

Bielefeld (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB A2, in Fahrtrichtung Dortmund, im Bereich einer Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Gütersloh ein Verkehrsunfall mit zunächst drei schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Ein 34-jähriger Gütersloher befuhr mit einem Pkw Mazda 6 die BAB 2 in Richtung Dortmund. In Höhe Gütersloh fuhr er in der dortigen Baustelle auf einen vorausfahrenden Seat Ibiza aus Offenbach auf. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten in die Schutzplanken. Bei dem Unfall wurden die drei zur Zeit noch unbekannten Insassen des Seat Ibiza schwerverletzt, sowie der 34- jährige Gütersloher leichtverletzt.

Sie wurden durch Notärzte versorgt und anschließend durch die Feuerwehr Gütersloh in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Beifahrer des Seat aus Offenbach erlag im Laufe des Vormittags im Krankenhaus der Schwere seiner Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-jährige Gütersloher alkoholisiert und ohne Führerschein fuhr. Dem Mazda-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die A2 in Fahrtrichtung Dortmund ab dem Autobahnkreuz Bielefeld für ungefähr fünf Stunden zeitweise gesperrt.

