POL-BI: Fahrraddieb dank Zeugenhinweis aufgespürt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem kurzen Gespräch mit einer Anwohnerin verschwand ein unbekannter Mann am Freitag, 15.02.2019 an der Burgstraße mit einem Rennrad. Wenig später trafen Polizisten den gesuchten Mann an - das Fahrrad blieb verschwunden.

Gegen 01:55 Uhr bemerkte die Hausbewohnerin einen fremden Mann an einem Gebäude an der Einmündung Kreuzstraße und Burgstraße. Nachdem sie den Unbekannten ansprach, entgegnete dieser, er wolle nur seine Fahrradreifen aufpumpen. Die Anwohnerin misstraute ihm und verständigte die Polizei.

Ein anderer Hausbewohner erklärte den gerufenen Polizisten, dass gestohlene Rennrad gehöre seinem Schwiegersohn. Das Rad stand in einem Raum neben einem weiteren Rennrad.

Einem Team von zivilen Polizisten gelang gegen kurz nach 02:00 Uhr die Festnahme des 52-jährigen Bielefelder Fahrraddiebs im Bereich Burgstraße und Am Sparrenberg. Nach der Anzeigenaufnahme wegen Fahrraddiebstahls durfte er das Polizeipräsidium wieder verlassen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

