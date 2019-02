Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrmanöver führt zu gewalttätiger Auseinandersetzung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Autofahrer gerieten am Donnerstag, 14.02.2019, an der Kreuzstraße in einen Streit, in dessen Verlauf ein Mann zuschlug und der andere zu einer Metallstange griff.

Wie mehrere Zeugen, darunter der Fahrer einer Stadtbahn, der Polizei berichteten, waren zwei Pkw gegen 13:55 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreuzstraße in Richtung stadtauswärts gefahren. Als der Fahrer eines Mercedes plötzlich vor einen Ford Fiesta auf den rechten Fahrstreifen zog, soll es beinah zu einem Zusammenstoß gekommen sein.

Nach diesem Fahrmanöver hielt der 32-Jährige mit seinem Mercedes C Klasse kurz hinter der Einmündung zur Burgstraße auf der Kreuzstraße an. Der 18-jährige Bielefelder stoppte mit seinem Ford Fiesta neben dem Mercedes auf dem Bürgersteig.

Bislang ist bekannt, dass der 32-Jährige aus Oerlinghausen aus seinem Mercedes sprang und in aggressiver Haltung auf den 18-Jährigen zuging. Der Bielefelder wich den drohenden Schlägen aus und schlug den Mercedes Fahrer zweimal. Dabei traf er ihn im Gesicht. Der 32-Jährige wandte sich ab und holte eine Eisenstange aus seinem Kofferraum.

Mit der schwarzen Stange lief der Mercedes Fahrer auf den 18-Jährigen und einen Zeugen zu. Daraufhin liefen alle drei ein Stück auf der Kreuzstraße in Richtung Detmolder Straße. Die Auseinandersetzung endete als erste Streifenwagen an der Örtlichkeit eintrafen.

Die Polizisten stellten die Metallstange sicher. Der 32-Jährige erhielt eine Anzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

