Polizei Bielefeld

POL-BI: Radlerin angefahren - flüchtiger PKW-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Quelle -

Am Montagvormittag, den 18.02.2019, verursachte ein PKW-Fahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei sucht den Unfallflüchtigen und Zeugen.

Die 77-jährige Bielefelderin fuhr gegen 10:40 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Borgsen-Allee in den Kreisverkehr in Richtung Carl-Severing-Straße. Als sich im Kreisverkehr ein silberner PKW mit hoher Geschwindigkeit näherte, bremste die Radfahrerin ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Ein Zeuge, der hinter dem Flüchtigen fuhr, hielt an und half der Gestürzten auf.

Die Polizei sucht den Flüchtigen, den hinter dem Flüchtigen fahrenden Zeugen sowie weitere Zeugen.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

