POL-BI: Einbrecher stehlen hochwertiges Gerät aus Zahnarztpraxis

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld - Mitte - In der Nacht auf Freitag, den 07.12.2018, brachen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis an der Mittelstraße ein und entwendeten zahnmedizinisches Gerät und Produkte im Wert von mehreren tausend Euro.

Zwischen dem 06.12.2018, 19:00 Uhr, und dem 07.12.2018, 07:00 Uhr, gelangten Unbekannte über eine rückwärtige Terrassentür in die Zahnarztpraxis und suchten offenbar gezielt nach zahnmedizinischem Gerät. Sie stahlen eine Kamera, Implantate, Bohrer sowie Bargeld aus den Schränken der Praxis. Des Weiteren schnitten sie eine Turbine vom Behandlungstisch ab und demontierten zwei dazugehörige Motoren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro, der Beuteschaden auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

