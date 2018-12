POL-BI: Bewohner überrascht Einbrecher im Keller

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld - Sennestadt - In der Bleicherfeldstraße, an der Kreuzung zur Sprungbachstraße, brach ein Unbekannter am Donnerstagmorgen, 06.12.2018, gegen 00:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus ein - Zeugen gesucht.

Der 50-jährige Bielefelder bemerkte den Einbrecher in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses, als dieser die Fahrräder mit einer Taschenlampe ausleuchtete. Als der Mieter den Unbekannten ansprach, ergriff er die Flucht. Dazu stieg der er in einen weißen Buli mit Pritsche und roter Plane, sowie einem ausländischem Kennzeichen. Er fuhr in Richtung Morsestraße. Der Mann ist circa 45 Jahre alt, 1,55 m bis 1,60 m groß und übergewichtig. Er war schwarz gekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell