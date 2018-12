POL-BI: POL-BI Bielefeld-Innenstadt; Mann mit Mini-Axt verletzt Einkaufsmarkt Mitarbeiter - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - MS / Mit einer sogenannten Mini-Axt wurde am Samstnachmittag ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Teutoburger Straße von einem bislang unbekannten Mann leicht am Knie verletzt.

Gegen 16 Uhr sprach der Mirarbeiter gegen den Mann ein Hausverbot aus, als dieser unvermittelt das Werkzeug gegen Mitarbeiter einsetzte.

Der Täter konnte trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei zu Fuß flüchten.

Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: 25-30 Jahre alt; 1,85m groß und schlank; er hatte einen 3-Tage-Bart, sowie einen Oberlippenbart und schwarze Haare; der Mann führte einen schwarzen Mischlingshund mit sich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521-545-0 zu melden.

