POL-BI: Zeugen finden leblose Person im Stadtteich in Sennestadt

Bielefeld (ots) - ST/ Bielefeld-Sennestadt - Am frühen Samstagnachmittag, 01.12.2018, meldeten Zeugen der Polizei eine leblose Person im Stadtteich in Sennestadt. Die Person wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 61-jährigen Bielefelder handelt. Derzeit bestehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bereits in den Abendstunden des Vortages aus ungeklärter Ursache in das Wasser fiel.

