POL-BI: Auseinandersetzung am Morgen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag, 30.11.2018, ein Handgemenge mit mehreren Personen an der August-Bebel-Straße. Dabei sollte ein Messer im Spiel sein.

Ein Motorradpolizist näherte sich gegen 07:56 Uhr der Einmündung Brüderpfad und beobachtete vier Männer. Als mehrere Streifenwagen eintrafen, trennten die Polizisten die Männer.

Die Beamten ermittelten, dass die Streitigkeit in einem angrenzenden Café an der August-Bebel-Straße begonnen und sich auf die Straße verlagert hatte. Dabei hatte ein 48-jähriger Bielefelder ein Messer gezogen und den 49-jährigen Bielefelder bedroht. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 49-Jährige den anderen mit einem Schraubendreher in den Arm. Auf der Straße stürzte der 49-Jährige bei der Auseinandersetzung und wurde am Boden liegend noch von dem jüngeren Angreifer getreten.

Den 49-Jährigen fuhren Rettungssanitäter zur Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus. Für den 48-Jährigen erschien ein Polizeitransporter für die Fahrt ins Gewahrsam. Erst dort wurde die Stichverletzung in den Arm erkannt und ein Transport in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses durchgeführt.

