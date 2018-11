POL-BI: Dreister Dieb stiehlt Paket

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Dienstag, den 27.11.2018, nutzte ein Dieb eine Auslieferung eines Paketdienstes an der Niedernstraße um in dem Lieferwagen Beute zu machen.

Um 10:35 Uhr hielt ein Paketzulieferer seinen Wagen in der Fußgängerzone an der Niedernstraße an. Während der 25-Jährige ein Paket auslieferte, blieb der LKW mit geschlossenen unverriegelten Türen stehen. Ein Dieb nutzte die Abwesenheit des Fahrers, öffnete die Tür zur Ladefläche und stahl unbeobachtete aus dem Regal ein Paket. Nach seiner Rückkehr bemerkte der Fahrer den Diebstahl und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Denken Sie daran, ihr Fahrzeug immer abzuschließen. Bieten Sie Dieben keine Gelegenheit!

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0521-545-0 entgegen.

