POL-K: 240528-1-K Zwei mutmaßliche Drogenhändler am Ebertplatz festgenommen

Köln (ots) - Polizisten haben am Freitagnachmittag (24. Mai) zwei mutmaßliche Kfz-Hehler (40, 42) in Leverkusen-Küppersteg auf frischer Tat festgenommen. Nach dem Diebstahl eines Mercedes AMG von einem Firmengelände in Oberhausen am Dienstag (21. Mai) ortete ein Mitarbeiter des Autohauses das Fahrzeug auf dem Privatgelände des 40-jährigen Leverkuseners und ...

