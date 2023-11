Polizei Köln

POL-K: 231109-2-K Angler an Kiesgrube ausgeraubt - Festgenommener in weiteren Verfahren verdächtigt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag (8. November) einen mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Räuber, Dieb und Hehler in seiner Wohnung in Köln-Gremberghoven festgenommen. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, am 30. Juni einen Angler in Köln-Gremberghoven mit Komplizen ausgeraubt zu haben. Während ein bislang Unbekannter den Mann am Ufer der Kiesgrube mit einem Messer bedroht hatte, sei der Tatverdächtige mit dem Boot und der hochwertigen Angelausrüstung ans andere Ufer gerudert und mit den Gegenständen geflüchtet.

Darüber hinaus werden dem 33-Jährigen im Zeitraum von Juni bis September acht Fälle des Diebstahls hauptsächlich von Fahrrädern und Werkzeugen aber auch von Geldbörsen, Bargeld, Kreditkarten, Mobiltelefonen und anderen Gegenständen vorgeworfen. In Teilen soll er das Diebesgut zur gewerbsmäßigen Veräußerung gestohlen haben.

Darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Mann in weiteren Verfahren, unter anderem wegen eines Einbruchs in ein Geschäft in der Nacht auf Samstag in Köln-Porz auf der Theodor-Heus-Straße. Hier soll er auch Zigaretten und Rasierklingen gestohlen haben.

Bei der gestrigen Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten unter anderem Zigaretten, Rasierklingen, Werkzeuge, Angelutensilien sowie mehrere Fahrräder sicher. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell