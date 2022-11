POL-K: 221110-2-K Mutmaßlich alkoholisierter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Köln (ots) - Am frühen Mittwochabend (9. November) ist nach aktuellem Ermittlungsstand ein 30 Jahre alter Fußgänger in der Heinrich-Bützler-Straße in Köln-Kalk von einem aus einem Luftgewehr abgefeuerten Projektil in den Rücken getroffen worden. Der Kölner war zunächst selbständig in ein Krankenhaus ...

mehr