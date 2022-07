Polizei Köln

POL-K: 220407-2-K Bewaffneter Raub auf Spielhalle in Porzer Fußgängerzone - Zeugensuche

Köln (ots)

Drei maskierte und mit Pistole, Messer und Elektroschocker bewaffnete Männer haben am Sonntagabend (3. Juli) eine Spielhalle auf der Bahnhofstraße in Köln Porz überfallen. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die drei mit schwarzen Kapuzenpullovern und dunklen Basecaps bekleideten Männer gegen 22.45 Uhr die Mitarbeiterin der Spielhalle bedroht und die Kassenschublade mit Bargeld aus dem Tresen gewaltsam herausgebrochen haben. Zeugenaussagen zufolge flüchteten die etwa Mitte 20-jährigen Täter mit der Beute in einem hellen BMW in Richtung Karlstraße. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug soll zuvor auf der Hauptstraße gestanden haben und mit einem weiteren Komplizen besetzt gewesen sein.

Aktuell werten die Ermittler der Kriminalpolizei Zeugenaussagen und Videoaufnahmen aus. Hinweise zum Hergang, den Tatverdächtigen und/oder dem beschriebenen Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (iv/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell