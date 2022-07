POL-K: 220704-1-K Streifenteam stellt alkoholisierten Raser mit Hilfe der Videobeobachtung

Köln (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrenden am Dienstagmittag (28. Juni) in der Gröppersgasse in Köln-Rath sucht die Polizei nach einer etwa 50 Jahre alten Fahrerin eines grauen Nissan Micra mit Kölner Städtekennung. Zeugenaussagen zufolge soll die gesuchte Autofahrerin das Rennrad fahrende Duo gegen 11.55 Uhr in Höhe einer ...

mehr