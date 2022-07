Polizei Köln

POL-K: 220703-3-K Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Radfahrenden

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrenden am Dienstagmittag (28. Juni) in der Gröppersgasse in Köln-Rath sucht die Polizei nach einer etwa 50 Jahre alten Fahrerin eines grauen Nissan Micra mit Kölner Städtekennung.

Zeugenaussagen zufolge soll die gesuchte Autofahrerin das Rennrad fahrende Duo gegen 11.55 Uhr in Höhe einer Verkehrsinsel überholt haben. Dabei touchierte sie die in Richtung Brück fahrende Radfahrerin (28) und ihren 47-jährigen Begleiter, die daraufhin zu Fall kamen und leichte Verletzungen erlitten.

Nach der Kollision soll sich die Fahrerin des Kleinwagens in Richtung Volberger Weg entfernt haben. Nach bisherigen Ermittlungen soll die Gesuchte etwa 1,65 Meter groß gewesen sein und blonde, schulterlange Locken haben. Zum Unfallzeitpunkt trug sie zudem eine Brille.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Autofahrerin und/oder den flüchtigen Unfallwagen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (al/iv)

