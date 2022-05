Polizei Köln

POL-K: 220525-2-K Autofahrerin nach kurzer Verfolgung gestoppt - Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin (48) ist am Dienstagabend (24. Mai) auf der Kamekestraße in der Innenstadt auf das Heck eines Audi (Fahrerin: 39) aufgefahren und vom Unfallort in Richtung Bismarckstraße geflüchtet. Ein hinzugerufenes Streifenteam nahm gegen 23 Uhr die Verfolgung auf und folgte dem BMW bis zum Friesenplatz. Als sich die Frau auf der mit Sperrposten gesicherten Platzfläche festfuhr, griffen die Beamten ein und beendeten ihre Flucht. Zum Nachweis von Alkohol und Drogen ordneten die Streifenpolizisten gleich mehrere Blutproben an und stellten den Führerschein der Kölnerin noch an Ort und Stelle sicher. Den Wagen der 48-Jährigen beschlagnahmten die Beamten zudem zur Auswertung der Unfallspuren. Ob die Frau noch an weiteren Unfällen beteiligt gewesen ist, ermittelt nun das Verkehrskommissariat. (mv/al)

