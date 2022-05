Polizei Köln

POL-K: 220503-1-K Polizei sucht flüchtigen Rennradfahrer nach Unfall mit Kleinkind

Köln (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag (2. Mai) in Köln-Vingst sucht die Polizei einen Rennradfahrer mit neonfarbener Kleidung. Gegen 15.30 Uhr soll der Unbekannte auf der Kuthstraße in Höhe der Hausnummer 7 ein einjähriges Kind vor der Bushaltestelle Vingst mit seinem Rennrad touchiert haben. Das Kind stürzte und kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Der Rennradfahrer soll die Kuthstraße stadtauswärts weitergefahren sein.

Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen dringend Zeugen des Unfalls und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell