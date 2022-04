Polizei Köln

POL-K: 220425-8-K 31-Jähriger im Rheinpark attackiert - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Freitagabend (22. April) sollen vier junge, deutsch sprechende Männer im Rheinpark in Deutz einen 31 Jahre alten Mann angegriffen haben. Der 31-Jährige kam mit Stichverletzungen in eine Klinik, nachdem Passanten gegen 21.40 Uhr Polizei und Rettungsdienst alarmiert hatten.

Streifenbeamte der Polizei Köln leisteten vor Ort Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Fahndende Einsatzkräfte trafen nach Zeugenhinweisen nahe des Deutzer Bahnhofs drei 16-, 17- und 19-Jährige an, auf die die Beschreibung passte. Bei dem Ältesten stellten die Polizisten ein Einhandmesser sicher. Ein Zusammenhang mit der Tat wird noch geprüft. Das Kriminalkommissariat 11 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell