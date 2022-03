Polizei Köln

POL-K: 220318-2-K Mutmaßliche Taschendiebinnen auf Wochenmarkt festgenommen - Warnhinweis - Beratungsangebot

Köln (ots)

Nach aktuellen Erkenntnissen sind in letzter Zeit auf den Kölner Wochenmärkten Taschendiebe aktiv. Die Tatverdächtigen versuchen im Gedränge, vor allem ältere Menschen zu bestehlen. Am Donnerstagvormittag (17. März) hatten Zivilpolizisten zuletzt auf dem Liverpooler Platz in Chorweiler zwei 37 und 38 Jahre alte Frauen auf frischer Tat festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, gegen 11.20 Uhr im Marktgedränge mit Hilfe eines Schals versucht zu haben, unbemerkt vom potenziellen Opfer die Geldbörse einer 62-jährigen Kölnerin zu entwenden. Polizisten führten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch und leiteten Strafermittlungen ein.

Die Polizei Köln empfiehlt Marktbesucherinnen und -besuchern eindringlich, vor allem im Gedränge an Verkaufsständen auf ihr Geld und Wertgegenstände zu achten.

Am kommenden Donnerstag (24. März), 7 - 13 Uhr wird die zuständige Bezirksbeamtin, Polizeihauptkommissarin Manuela Kuschel an einem Infostand zum Thema "Taschendiebstahl" auf dem Wochenmarkt Liverpooler Platz für Fragen zur Verfügung stehen. (cg/rr)

