POL-K: 20317-3-K Fahrraddemonstrationen im Kölner Stadtgebiet - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Unter dem Motto "Kidical Mass - Sichere Rad-Infrastruktur und Freiräume für Kinder und Jugendliche" hat ein Anmelder am Sonntag (20.März) ab 14 Uhr mehrere Fahrraddemonstrationen in der Kölner Innenstadt und in den Stadtteilen Kalk, Weiden und Ehrenfeld mit jeweils mehreren Hundert Teilnehmern und einer gemeinsamen Abschlusskundgebung am Aachener Weiher angekündigt.

Die Polizei rechnet damit, dass es links- und rechtsrheinisch im Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis voraussichtlich 17 Uhr kommen kann. (al/rr)

