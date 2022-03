Polizei Köln

POL-K: 220317-2-K Drogendeal beobachtet - Wohnungsdurchsuchung und Festnahme

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mittwochmittag (16. März) haben Zivilbeamte der Innenstadtwache auf einem Spielplatz in der Nähe vom Ursulaplatz einen 25 Jahre alten Mann nach einem Drogendeal festgenommen. Die Polizisten beobachteten den Dealer gegen 16.30 Uhr bei der Übergabe von Heroin an einen Käufer. Da nach ersten Ermittlungen der Verdacht bestand, dass sich in der Wohnung des Tatverdächtigen noch weitere Betäubungsmittel befinden könnten, ordnete ein Richter die Wohnungsdurchsuchung an. Die Fahnder stellten mehrere tausend Euro Bargeld und größere Mengen an Drogen sicher. Der 25-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Den Käufer, der noch vor Ort entlassen wurde, erwartet ebenfalls ein Strafverfahren. (mm/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell